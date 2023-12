Nachdem ein 45 Jahre alter Mann am Mittwochabend (13.12.2023) auf einem Balkon in der Gundelsheimer Straße erschossen wurde, hatten Beamte einer Spezialeinheit einen 42-Jährigen in einer Wohnung an der Gundelsheimer Straße festgenommen.

Stuttgart-Rot (ots) - (siehe Pressemitteilung vom 14.12.2023 https://1tp.de/oss1l ).

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen fanden die eingesetzten Kräfte eine Waffe. Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Aufklärung der Hintergründe der Tat hat die Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe unter dem Namen "EG Rot" eingerichtet.

Die Obduktion des Verstorbenen fand am Freitag (15.12.2023) statt. Der 42-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitagvormittag (15.12.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erließ und die Unterbringung des Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnete.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.