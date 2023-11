Polizeibeamte haben am Mittwoch (29.11.2023) zwei 21-jährige Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben.

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 41 Jahre alter Ladendetektiv eines Warenhauses an der Eberhardstraße beobachtete die beiden Männer gegen 12.15 Uhr, als diese zweimal das Geschäft betraten. Nachdem sie den Detektiv bemerkten, begaben sich beide direkt zum Ausgang, wo sie der 41-Jährige ansprach. Einer der Männer händigte daraufhin mehrere gestohlene Sportsocken im Wert von zirka 20 Euro aus, weshalb der Detektiv die Männer in sein Büro bat. Dort händigte auch der andere Mann Unterwäsche im Wert von zirka 160 Euro aus. Nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fanden diese bei beiden Männern noch Parfumflaschen sowie eine Armbanduhr. Bei diesen Gegenständen handelt es sich mutmaßlich um Diebesgut aus weiteren Geschäften im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der 21-jährige Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit wird auf Grund eines gegen ihn bereits wegen rechtskräftiger Verurteilung in anderer Sache bestehenden Vorführungsbefehls unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Der 21-Jährige mit libyscher Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstags (30.11.2023) einem Haftrichter vorgeführt.