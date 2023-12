Polizeibeamte haben am Mittwoch (06.12.2023) einen 42-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Sportgeschäft an der Kronenstraße Schuhe im Wert von über 150 Euro gestohlen zu haben. Ein Mitarbeiter beobachtete den 42-Jährigen gegen 17.15 Uhr, wie dieser ein Paar Schuhe anzog und anschließend den Kassenbereich passierte ohne zu bezahlen. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann anschließend fest. Der 42-jährige Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstags (07.12.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

