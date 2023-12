Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag (30.11.2023) einen 21-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Sportgeschäft an der Kronenstraße Turnschuhe im Wert von rund 130 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben.

Stuttgart-Mitte (ots) - Der Mann betrat gegen 13.00 Uhr das Geschäft, nahm die Turnschuhe aus der Auslage und zog diese noch im Geschäft an. Im Anschluss verließ er das Geschäft und ließ seine eigenen Schuhe dort zurück. Die 27-jährige Ladendetektivin verfolgte den Tatverdächtigen und hielt ihn fest, wogegen er sich heftig gewehrt haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest. Der 21 Jahre alte algerische Staatsangehörige wurde im Laufe des Freitags (01.12.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.