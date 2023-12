Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagabend (30.11.2023) einen zu diesem Zeitpunkt 19-jährigen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, mit Rauschgift gehandelt zu haben.

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 21.30 Uhr, der zunächst flüchtete. Bei seiner Festnahme leistete der 19-Jährige Gegenwehr. Hierbei wurde ein Beamter der Bundespolizei leicht an den Knien und der Hand verletzt. Alarmierte Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart nahmen den Heranwachsenden fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zunächst rund 30 Gramm Metamphetamin. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Hotelzimmers beschlagnahmte die Polizei noch rund drei Kilogramm Amphetamin, mehr als 1 Kilogramm Ecstasytabletten, rund 900 Gramm Kokain sowie rund zwei Kilogramm weitere Drogen.

Der inzwischen 20-Jährige niederländische Tatverdächtige wurde am Freitag (01.12.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ und in eine Justizvollzugsanstalt einwies.