Ein 54-jähriger Anwohner hat am Samstagabend (16.12.2023) in der Böblinger Straße gegen 20.00 Uhr einen zunächst unbekannten Mann auf frischer Tat ertappt, als dieser vermutlich zuvor seinen Pkw aufgebrochen hatte und darin herumhantierte.

Stuttgart-Kaltental (ots) - Als der Zeuge mit Unterstützung eines Verwandten versuchte, den Täter festzunehmen, kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf es dem Mann gelingen konnte, in Richtung Burgstraße zu fliehen.

Die anschließend eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifenfahrzeugen, auch unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, verlief zunächst erfolglos. Bei der Suche nach dem Flüchtigen wurde in Tatortnähe das vermeintliche Diebesgut und Einbruchswerkzeug aufgefunden.

Während einer Nachbarschaftsbefragung konnte der Tatverdächtige zirka eine Stunde nach der Tat von den eingesetzten Beamten festgestellt und festgenommen werden.

Der Beschuldigte, ein 40-jähriger Libyer ohne festen Wohnsitz, wurde auf Antrag der Staatanwaltschaft Stuttgart am 17.12.2023 einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.