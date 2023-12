Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (14.12.2023) in der Gundelsheimer Straße in Stuttgart-Rot einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, wenige Stunden zuvor einen 45-jährigen Mann erschossen zu haben.

Stuttgart-Rot (ots) - Ermittlungen führten die Polizeibeamten auf die Spur des 42-Jährigen in Stuttgart-Rot. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte der Tatverdächtige kurz nach Mitternacht in einer Wohnung an der Gundelsheimer Straße von Spezialkräften der Polizei widerstandslos festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat zur Ermittlung des Tathergangs und des Tatmotivs die Ermittlungsgruppe "Rot" eingerichtet.

Im Laufe der Einsatzmaßnahmen konnte eine Gefährdung der Bevölkerung nicht vollständig ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei Anwohner aufforderte zuhause zu bleiben und den Bereich Stuttgart-Zuffenhausen zu meiden.

(Stand: 01:00 Uhr)