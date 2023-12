Polizeibeamte haben am Donnerstag (30.11.2023) zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren festgenommen, denen vorgeworfen wird, an der Auseinandersetzung am Mailänder Platz am 17.

Stuttgart / Ludwigsburg (ots) - November 2023 beteiligt gewesen zu sein (siehe hierzu Pressemitteilung vom 18.11.2023 https://t1p.de/wy7ds ). Die jungen Männer stehen im Verdacht, zwei 17 Jährige geschlagen, getreten, mit Hieb- und Stichwaffen angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Milano führten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen am Donnerstag den 17-jährigen Iraker an seiner Schule im Landkreis Ludwigburg und den 18-jährigen Syrer an dessen elterlicher Wohnanschrift in Stuttgart fest. Beide wurden am Freitag (01.12.2023) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erließ, in Vollzug setzte und die Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten einwies.