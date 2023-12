Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag (19.12.2023) einen 67 Jahre alten Taxifahrer bedroht und ist anschließend weggerannt, ohne seine Fahrt zu zahlen.

Stuttgart-Süd (ots) - Der Täter stieg gegen 01.15 Uhr in das Taxi am Wilhelmsplatz und ließ sich zum Marienplatz fahren. Dort angekommen bezahlte er den Preis von rund Zehn Euro nicht, sondern drohte dem Taxifahrer, der das Auto sofort verließ und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter war schlank, zirka 22 bis 25 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und hatte kurze braune Haare. Er war mit einem schwarzen Mantel bekleidet, der ihm bis zu den Knien reichte.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.