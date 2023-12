Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (09.12.2023) im Bereich der Königstraße und des Marktplatzes zwei Männer bestohlen.

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 20-jähriger Passant war gegen 01:50 Uhr auf der unteren Königstraße unterwegs, als ihn ein unbekannter Täter ansprach. Im Laufe des Gesprächs schüttelte der Unbekannte die Hand des Passanten. Kurze Zeit später stellte der 20-Jährige das Fehlen seines Mobiltelefons fest.

Der Dieb war zirka 17 bis 19 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, hatte lockige Haare, eine schmale Statur und trug eine Jogginghose mit einer Bauchtasche.

Am Marktplatz im Bereich der Hirschstraße verwickelten drei unbekannte Männer einen 25-Jährigen gegen 05.10 Uhr in ein Gespräch. Einer der Männer zog mutmaßlich während einer Umarmung den Geldbeutel des 25-Jährigen aus dessen Hosentasche. Daraufhin flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Einer der drei Männer war etwa 20 Jahre alt, hatte seine Haare zu einem Zopf gebunden und trug eine mehrfarbige Pufferjacke.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.