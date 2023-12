In der Nacht von Samstag (02.12.2023) zum Sonntag (03.12.2023), haben unbekannte Täter an mehreren Stadtbahnhaltestellen entlang der Linie U6 in Richtung Gerlingen erhebliche Sachbeschädigungen verursacht.

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Die Täter zerschlugen Scheiben und beschädigten Fahrkartenautomaten.

Am Samstag, zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr, verübten die Täter an der Haltestelle Pfostenwäldle einen gewaltsamen Angriff, bei dem vier Scheiben im Wartebereich sowie das Display des Fahrkartenautomaten zerstört wurden.

Auch an der Haltestelle Sportpark wurde der Wartebereich in der Nacht zum Sonntag, zwischen 01.00 Uhr und 04.30 Uhr, nahezu vollständig entglast. Auch hier wurden die Fahrkartenautomaten attackiert. Eine genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer 0711 89903800 zu melden.