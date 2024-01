Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 15 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagabend (29.12.2023) in der Cannstatter Straße ereignet hat.

Stuttgart-Ost (ots) - Eine 28-Jährige war mit einem blauen Mercedes gegen 21.00 Uhr auf der Cannstatter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 40-jährige Fahrerin eines grauen VW Golf von der Heilmannstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein.

Dabei kollidierten beide Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen der Cannstatter Straße wodurch sich der VW drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Beide Frauen gaben an bei grüner Ampel gefahren zu sein. Ein Rettungswagen brachte die 40-Jährige in ein Krankenhaus.



Der Mercedes sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.