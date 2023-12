Unbekannte sind am Mittwoch (06.12.2023) in zwei Wohnungen eingebrochen.

Stuttgart-Zuffenhausen/ -Mühlhausen (ots) - Die unbekannten Tatverdächtigen warfen zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr die Terrassentür einer Wohnung am Alpseeweg mit einem Blumentopf ein und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie die Schränke. Das Diebesgut ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An der Hans-Vaut-Straße drückten Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr eine Wohnungstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort stahlen sie einen Tresor mit Bargeld und zwei Halsketten. Der Schaden wird auf insgesamt zirka 7 000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.