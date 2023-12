Unbekannte sind am Montag (18.12.2023) in zwei Wohnungen an der Aldinger Straße eingebrochen.

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Die Einbrecher verschafften sich zwischen zirka 17.00 Uhr und 18.45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung, in dem sie die Terrassentür aufhebelten. Aus der Wohnung wurde mutmaßlich Bargeld gestohlen. In einer anderen Wohnung blieben die Täter ohne Erfolg. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ein Tatverdächtiger, der zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete, wird als zirka 180 Zentimeter groß, glatzköpfig und 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er trug eine dicke, schwarze Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.