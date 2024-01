Unbekannte sind am Dienstag (02.01.2024) in zwei Wohnungen an der Lüglensheidestraße eingebrochen.

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Die Einbrecher drangen zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr über die Terrassentür in eine Wohnung ein, aus der sie mehrere hundert Euro Bargeld und Modeschmuck stahlen. Der genaue Schaden ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. In die zweite Wohnung brachen die Unbekannten zwischen 14.30 Uhr und 21.00 Uhr ebenfalls über die Terrassentür ein. Hier durchwühlten sie alle Zimmer und stahlen rund 1000 Euro Bargeld und eine Armbanduhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.