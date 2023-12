Bei einem Verkehrsunfall während einer Einsatzfahrt sind am Dienstag (05.12.2023) in der Reinsburgstraße vier Personen verletzt worden.

Stuttgart-West (ots) - Eine 28-jährige Polizeibeamtin war gegen 13.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn in einem Streifenwagen Mercedes Vito auf dem Weg zu einem Einsatz. Dabei überquerte sie die Silberburgstraße bei Rotlicht in Richtung Hasenberg.

Auf der Kreuzung kollidierte sie mit dem Seat eines 19-Jährigen, der wiederum gegen den entgegenkommenden VW eines 49 Jahre alten Mannes prallte.

Durch den Unfall verklemmte sich die Beifahrertür des Seat, so dass die Feuerwehr diese aufschneiden musste.

Der 18 Jahre alte Beifahrer im Seat wurde schwer, der VW-Fahrer, dessen zehn Jahre alter Sohn und die Polizeibeamtin wurden leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den 18-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, wobei Busse umgeleitet werden mussten. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge zirka 70 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.