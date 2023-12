Am Mittwoch, 6.

Saarbrücken (ots) - Dezember 2023, ereignete sich in der Keplerstraße in Höhe des Anwesens 7 in der Zeit von 09:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr eine Sachbeschädigung.

Durch einen unbekannten Täter oder eine unbekannte Täterin wurde an einem weißen Dacia Docker der hintere rechte Reifen zerstochen und die gesamte Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 - 9321 233 in Verbindung zu setzen.



