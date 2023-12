In der Nacht von Dienstag, 12. Dezember 2023, auf Mittwoch, 13.

Saarbrücken (ots) - Dezember 2023, kam es auf dem Saarbrücker Christkindlmarkt zu mehreren versuchten sowie vollendeten Einbrüchen in dortige Verkaufsstände.



Die Taten wurden am Mittwochmorgen gegen 09:15 Uhr von einem Zeugen entdeckt, welcher telefonisch die Polizei alarmierte.

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt konnten an insgesamt sieben Weihnachtsmarkthütten bzw. Verkaufsständen auf dem St. Johanner Markt und in der Bahnhofstraße Einbruchsspuren feststellen.



Bei zwei Verkaufsständen waren die Eindringversuche nicht erfolgreich. Die anderen Stände wurden offensichtlich infolge des gewaltsamen Öffnens der Rollläden betreten und nach Wertgegenständen durchwühlt.



Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden ein geringer Bargeldbetrag und ein iPad entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens kann von hiesiger Seite noch nicht beziffert werden.



Durch die Tatorteinheit des Saarbrücker Kriminaldienstes erfolgte eine umfangreiche Spurensuche und Spurensicherung. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0681 - 9321 233 mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.



