Zwischen der BAB Anschlußstelle Schönbach und der Straße Hartmanns AU kam es am späten Nachmittag des 02.01.2024, ca. 17:30 Uhr, zu einem Felssturz.

66130 Güdingen, Großblittersdorfer Straße (ots) - Hierbei landete ein ca. 1,5 Meter hohes Felsstück auf der Fahrbahn der Großblittersdorfer Straße. Es wurde bei dem Felssturz niemand verletzt oder geschädigt.

Sowohl die Großblittersdorfer Straße selbst bis/ab Hartmanns Au, als auch die Autobahnabfahrt Schönbach sowie die Zufahrt aus Richtung Saargemünder Straße in Fahrtrichtung Güdingen sind derzeit voll gesperrt. Die Sperrung wird zumindest so lange bestehen bleiben, bis durch Fachleute die Abbruchstelle bei Tageslicht begutachtet und bewertet worden ist.



Im weiteren Verlauf muss -gerade im morgigen Berufsverkehr- an der Örtlichkeit mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit großräumig zu umfahren.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell