Am vergangenen Freitag, 8.

Kleinblittersdorf (ots) - Dezember 2023, gegen 15:30 Uhr, wurde ein 27-Jähriger Opfer eines Raubes.

Der Geschädigte wurde in der Elsässer Straße in Kleinblittersdorf von einem unbekannten Mann aufgefordert, stehenzubleiben.

Daraufhin flüchtete der Geschädigte von der Örtlichkeit in Richtung Rathausstraße. Der Täter folgte ihm fußläufig.

In der Rathausstraße versetzte der Täter seinem Opfer mehrere Faustschläge und raubte dem Geschädigten eine Geld-Mappe.

Im Anschluss stieg der Täter in einen grauen Pkw mit vermutlich französischem Kennzeichen, welcher zwischenzeitlich vorgefahren war und flüchtete von der Örtlichkeit.

Der graue Mercedes Benz, A-Klasse (neueres Modell), war mit einer weiteren männlichen Person besetzt.

Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt. Es wurde ein hoher vierstelliger Betrag erbeutet.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder das o. g. Fahrzeug im Bereich der Sparkasse Kleinblittersdorf oder der dortigen Umgebung gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.



