Am Dienstag, 02. Januar 2024, ca.

BAB 620 Völklingen/Saarbrücken (ots) - 14:30 Uhr meldete die Besatzung eines Rettungswagens (RTW), dass ihr Fahrzeug auf der BAB 620 -Fahrtrichtung Saarbrücken- von einem silbergrauen PKW bedrängt und ausgebremst wird. Beim Auffahren auf die BAB 620 von der Karolinger Brücke in Völklingen musste der RTW wegen der dort sehr kurzen Auffahrt verkehrsbedingt abbremsen und zog sich damit den Ärger eines hinter ihm befindlichen Fahrzeugführers zu. Dieser setzte sich auf der Autobahn anschließend vor den RTW, bremste diesen auf ca. 50 km/h abrupt herunter und fuhr dann mit Warnblinklicht und Schlangenlinien so vor dem RTW, dass dieser über eine längere Fahrtstrecke nicht vorbei kam und hinter ihm bleiben musste. Einen ersichtlichen Grund für dieses Fahrmanöver gab die Verkehrssituation vor dem betreffenden PKW nicht her.



Der Fahrzeugführer konnte von den eingesetzten Kräften der PI Saarbrücken-Stadt gestellt werden und gegen ihn wird ein entsprechendes Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.



Wer Hinweise zu dem oben beschriebenen Fahrverhalten machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321230) in Verbindung zu setzen.



