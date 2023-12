In der Zeit zwischen 19.

Saarbrücken (ots) - Dezember, 17:30 Uhr, und 20. Dezember 2023, 08:15 Uhr, ereignete sich in der Großherzog-Friedrich-Straße in Saarbrücken ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin kollidierte mit seinem/ihrem Fahrzeug in Höhe des Anwesens 97-99 mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dabei entstand Sachschaden auf der rechten Seite des abgestellten Pkw der Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.



Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681/9321-233, oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell