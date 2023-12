Am Samstag, 09.12.2023, 06:25 Uhr, befuhr ein 23-jähriger aus Kirkel mit seinem Pkw die BAB 6, aus Fahrtrichtung Saarbrücken kommend, in Fahrtrichtung Mannheim.

Saarbrücken (ots) - Hierbei benutzte er die linke der beiden Fahrspuren und kollidierte hinter der Fechinger Talbrücke in der eingerichteten einspurigen Baustellenzone mit mehreren Warnbaken und einem Verkehrsschild.Das Fahrzeug überschlug sich hierbei mehrmals und schleuderte schließlich in den Straßengraben. An dem Pkw entstand Totalschaden, der leicht verletzte Fahrzeugführer wurde vorsorglich in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert. Wegen des Verdachts der alkoholischen Beeinflussung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der Unfallaufnahme musste die BAB kurzfristig voll gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell