Am 18.12.2023 ereignete sich gegen 16:30 Uhr in der Viktoriastraße, Kreuzung Kaiserstraße, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen.

Saarbrücken, St. Johann (ots) - Der Unfallverursacher bemerkte hierbei den Bremsvorgang des vorausfahrenden Fahrzeugs zu spät, fuhr diesem auf und schob den Pkw wiederum in Kettenreaktion auf ein weiteres stehendes Fahrzeug.



Der Unfallverursacher flüchtete direkt nach der Kollision. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen VW Kleinwagen mit französischem Kennzeichen.



Drei Insassen der beschädigten Pkws mussten vor Ort

von einem Rettungswagen medizinisch betreut, jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich

mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der 06819321233 in Verbindung zu

setzen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL, PHK Ternes

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell