Am 26.12.2023 ereignete sich gegen 23:05 Uhr im Einmündungsbereich der Uchtelfanger Straße in die Wahlschieder Straße in 66287 Quierschied - Göttelborn ein Verkehrsunfallgeschehen.

Quierschied, Ortsteil Göttelborn (ots) - Der bislang unbekannte Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin fuhr mit seinem/ihrem PKW grob verkehrswidrig als auch rücksichtslos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich der beiden vorgenannten Straßen ein. Hierbei verlor der Fahrer/die Fahrerin bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und musste durch ein unkontrolliertes Lenkmanöver mehreren Fußgängern ausweichen, die im Begriff waren, die Straße zu überqueren. Das Fahrzeug geriet von der Fahrbahn auf den Gehweg ab und beschädigte in der Folge zwei weitere geparkte PKW, zwei Mülltonnen und eine Haustreppe. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin mit dem vermutlich stark beschädigten Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Durch das Unfallgeschehen wurden keine Personen verletzt.



Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen dunkelfarbigen VW Golf mit Saarbrücker Kreiskennzeichen gehandelt haben.



Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall, insbesondere zum Unfallfahrzeug und dessen Insassen, machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681/9321-233, oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.



