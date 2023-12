Lechhausen - Am Samstag (16.12.2023) war ein 33-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Hans-Böckler-Straße unterwegs.

Augsburg (ots) - Gegen 02.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung nahmen die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 33-Jährigen.



Göggingen - Am Samstag (16.12.2023) war ein 54-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Gabelsbergerstraße unterwegs.

Gegen 03.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung nahmen die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen den 54-Jährigen laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.



Göggingen - Am Sonntag (17.12.2023) war ein 25-Jähriger mit seinem Auto in der Oskar-von-Miller-Straße unterwegs. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 01.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.