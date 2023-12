Kriegshaber - Am vergangenen Dienstag (26.12.2023), gegen 15.00 Uhr, steckten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Altkleidercontainer in der Familie-Einstein-Straße in Brand.

Augsburg (ots) - Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Container. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.