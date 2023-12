Oberhausen - Am Donnerstag (30.11.2023) ereignete sich eine Körperverletzung zwischen einem 47-jährigen und einem 28-jährigen Mann.

Augsburg (ots) - Einer der beiden Männer wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 14.15 Uhr kam es am Helmut-Haller-Platz zwischen den beiden Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und im weiteren Verlauf zu Handgreiflichkeiten. Die verständigten Einsatzkräfte sprachen deshalb dem 47-Jährigen einem Platzverweis aus. Da der 47-Jährige dem Platzverweis nicht nachkam, wurde er durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen.

Gegen die beiden Männer wird jetzt wegen gegenseitiger Körperverletzung ermittelt.