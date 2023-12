Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (26.12.2023), 21.00 Uhr bis Mittwoch (27.12.2023), 07.00 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Mercedes in der Schackstraße und entwendete eine angebaute Kamera.

Augsburg (ots) - Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.



Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.



Oberhausen - Im Zeitraum von Sonntag (24.12.2023), 21.50 Uhr bis Montag (25.12.2023), 14.30 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Opel in der Schönbachstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.



Oberhausen - Im Zeitraum von Dienstag (26.12.2023), 20.00 Uhr bis Mittwoch (27.12.2023), 13.30 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Skoda in der Zainerstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.



Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.