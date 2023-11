Innenstadt - Am Mittwoch (29.11.2023), gegen 23.00 Uhr, kam es in einer Bar in der Maximilianstraße zu einem Vorfall, bei dem ein 39-jähriger Mann mehrere Frauen fotografierte und deren körperliche Nähe suchte.

Augsburg (ots) - Mehrfachen Aufforderungen dies zu unterlassen, kam der Mann nicht nach, weshalb er durch den Inhaber der Bar vor das Gebäude gebracht und die Polizei hinzugerufen wurde.



Beim Eintreffen der Polizei beleidigte der 39-Jährige den Bar-Inhaber und die Polizeibeamten.

Der Mann wurde der Örtlichkeit verwiesen, kehrte jedoch kurze Zeit später in die Lokalität zurück und beleidigte und bedrohte die anwesenden Personen erneut.



Da er sich weiterhin aggressiv verhielt und die Begehung weiterer Straftaten nicht auszuschließen war, wurde der 39-Jährige letztlich in den Arrest der Polizei gebracht.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung.