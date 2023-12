Hammerschmiede - Am Montag (25.12.2023), gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer an der Kreuzung Mühlhauser Straße, Ecke Bürgermeister-Wegele-Straße, einem an der Ampel wartenden Pkw hinten auf.

Augsburg (ots) - Der Fahrer des wartenden Pkw wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



Bei der Unfallaufnahme stellten die verständigten Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigem fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von fast 2,0 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt des 41-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme.

Den 41-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.