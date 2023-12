Lechhausen - Am vergangenen Dienstag (26.12.2023) zündeten zwei bislang unbekannte männliche Personen einen Böller in der Blücherstraße.

Augsburg (ots) - Eine 37-Jährige erlitt hierbei Ohrenschmerzen.

Gegen 17.45 Uhr waren die zwei bislang Unbekannten auf E-Scootern auf der Blücherstraße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei warfen sie offenbar einen Böller in Richtung der 37-Jährigen, die mit dem Fahrrad unterwegs war. Durch den Knall erlitt die 37-Jährige Ohrenschmerzen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einem Körperverletzungsdelikt.