Oberhausen - Am heutigen Mittwoch (27.12.2023) versuchte ein 25-Jähriger gewaltsam in eine Apotheke in der Donauwörther Straße einzudringen.

Augsburg (ots) - Gegen 01.45 Uhr verständigen Passanten die Polizei, nachdem sie an der Örtlichkeit einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Eine Streife stoppte vor der dortigen Apotheke den 25-Jährigen. Wie sich herausstelle, hatte dieser versucht sich Zutritt zur Apotheke verschaffen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.