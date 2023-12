Aystetten - Am Mittwoch (20.12.2023), zwischen 06.30 Uhr und 21.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Langenmantelstraße ein.

Augsburg (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann der Beuteschaden noch nicht genau beziffert werden.



Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei in solchen Fällen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden deshalb gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizei Augsburg in Verbindung zu setzen.