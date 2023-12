Wulfertshausen - In der Zeit von Samstag (23.12.2023), 10.00 Uhr bis Mittwoch (27.12.2023), 10.15 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Moosstraße ein.

Augsburg (ots) - Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.