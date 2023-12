Innenstadt - Im Zeitraum vom Samstag (02.12.2023), 20.00 Uhr bis Sonntag (03.12.2023), 10.00 Uhr, versprühten bislang unbekannte Täter den Inhalt eines Feuerlöschers im Treppenhaus eines Einkaufcenters am Willy-Brandt-Platz. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Missbrauch von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden.

