B2/ Langweid a.

Augsburg (ots) - Lech/FR Donauwörth - Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte im Zeitraum vom 24.11.23 bis 01.12.23 Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Bereich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h. Während der mehrtägigen Messung wurden knapp 90 Beanstandungen festgestellt. Es wurden rund 50 Verkehrsteilnehmer verwarnt und 40 Personen müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Bei vier Verkehrsteilnehmern hatte die Geschwindigkeitsüberschreitung ein Fahrverbot zur Folge.

Den traurigen Rekord stellte jedoch ein Autofahrer aus dem Landkreis Donau-Ries mit einer Geschwindigkeit von 220 km/h auf. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie drei Monate Fahrverbot.