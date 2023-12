Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (27.12.2023) setzte eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einem Böller mehrere Handtücher auf einem Balkon in der Weidachstraße in Brand.

Augsburg (ots) - Die Balkonumrandung wurde dabei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.



Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.