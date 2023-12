Lechhausen - In der Nacht von Sonntag (10.12.2023) auf Montag entwendete ersten Erkenntnissen zufolge ein 58-Jähriger Baumaterial von einer Baustelle in der Kurt-Schuhmacher-Straße.

Augsburg (ots) - Ein Zeuge informierte die Polizei am gestrigen Montag, dass er im Nahbereich Diebesgut gefunden habe, das von der Baustelle stamme. Wie sich bei der Abklärung vor Ort herausstellte, hatte der 58-jährige Tatverdächtige das Baumaterial offenbar am Vorabend entwendet und anschließend in seinem Schrebergarten gebracht, wo es letztlich aufgefunden wurde. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.



Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 58-Jährigen.