Innenstadt - Am Mittwoch (20.12.2023) wurde ein 22-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl erwischt.

Augsburg (ots) - Ein Mitarbeiter beobachtete gegen 13.30 Uhr den Mann in einem Einkaufscenter am Willy-Brandt-Platz dabei, wie er mehrere Mobiltelefone in einem Rucksack verstaute, nachdem er die Diebstahlsicherung entfernte. Die verständigten Einsatzkräfte nahmen die Personalien des Mannes auf. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahl ermittelt.