Neusäß - Etwa vor zwei Jahren lernte eine Frau aus Neusäß über einen Social-Media-Kanal einen vermeintlichen amerikanischen Soldaten kennen.

Augsburg (ots) - Er stellte sich nun als Betrüger heraus.



Der vermeintliche Soldat täuschte der Frau aus Neusäß über etwa zwei Jahre hinweg ein Beziehungsverhältnis vor. Unter einem Vorwand brachte der Mann die Frau dazu, ihm insgesamt einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag zu überweisen.



Wie sich nun herausstellt, handelt es sich bei dem "amerikanischen Soldaten" um einen "Love-Scammer". Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.



Wie kann ich unter anderem einen "Scammer" erkennen?



- An der Art der Kontaktaufnahme: Über Netzwerke oder

Dating-Seiten kommen Scammer an Ihre Mailadressen. Eine knappe

E-Mail in englischer Sprache mit einer Einladung zum Chat dient

häufig als Lockmittel



- An den Bildern: Scamm-Frauen locken ihre Opfer bevorzugt mit

schönen Fotos, auf denen sie oft leicht bekleidet sind.

Scamm-Männer verwenden häufig Fotos von uniformierten Männern.



- Am Inhalt der Mails: Scammer überhäufen ihre Opfer schon nach

dem ersten Kontakt mit langen Briefen voller Liebesschwüre.

Oftmals wirken sie aber auch seriös und wollen so das Interesse

wecken. Oft wollen sie alles über die Opfer wissen



Um gar nicht erst Opfer des sogenannten "Love-Scamming-Phänomenes" zu werden, gibt die Polizei unter anderem folgende Tipps:



- Verwenden Sie für Online-Kontaktbörsen eine alternative

E-Mail-Adresse



- Verwenden Sie Sicherheitseinstellungen zu Ihrem Schutz - private

Fotos, Angaben zu Musikvorlieben, private Posts im sozialen

Profil verraten den Betrügern viel über mögliche Angriffspunkte



- Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher

Daten



- Gehen Sie nicht auf Forderungen des Scammers ein



- Überweisen Sie auf keinen Fall Geld. Leiten Sie keine Briefe,

Päckchen, etc. weiter.



Weiterführende Tipps und Hinweise finden Sie unter:



https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/