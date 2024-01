Lechhausen - Von Freitag auf Samstag (29./30.12.2023) wurde ein geparkter Mercedes beschädigt.

Augsburg (ots) - Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Wer den Unfall verursacht hat, ist aktuell unklar.

Am Freitag wurde der Mercedes um 18.00 Uhr in der Stätzlinger Straße auf Höhe der Hausnummer 120 abgestellt. Als der Besitzer am Samstag um 13.30 Uhr zurückkehrte, war der Mercedes - offenbar durch ein anderes Fahrzeug - erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden.