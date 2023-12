-------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -------------- Nördlingen - Am Samstag (26.08.2023) kam es nach aktuellem Ermittlungstand auf einem Festival Am Flugplatz zu einer sexuellen Nötigung zum Nachteil einer 15-Jährigen durch einen bislang Unbekannten.

Augsburg (ots) - Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.



Gegen 19.00 Uhr verschaffte sich der bislang unbekannte Tatverdächtige offenbar Zutritt zu der Duschkabine der 15-Jährigen und ging sie auf sexuelle Weise an. Eine Zeugin bemerkte die Hilferufe der 15-Jährigen und kam ihr zu Hilfe. Der bislang unbekannte Tatverdächtige ließ daraufhin von der Jugendlichen ab und flüchtete in unbekannte Richtung.



Der bislang unbekannte Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:



männlich, ca. 190cm, 25 Jahre, normale schlanke Statur, hellhäutig, braune glatte kurze Haare, 3-Tage-Bart, west-/nordeuropäisches Aussehen, sprach deutsch.



Er trug einen Strohhut mit schwarzer Banderole, blau-rot-gestreiftes T-Shirt von Tommy Hilfiger, schwarze kurze Nike-Sporthose, schwarze Nike-Badeschlappen, Gliederkette aus Gold, Pilotensonnenbrille.



Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt in diesem Fall wegen sexueller Nötigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560.



- Wer kann Hinweise zu der auf den Bildern abgebildeten Person

geben?



- Wer kann Hinweise zu Tat oder Tatverdächtigem geben?



Hinweis: Die Bilder des Tatverdächtigen werden Ihnen aus rechtlichen Gründen unter folgendem Link zur Verfügung gestellt:



https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/059526/index.html