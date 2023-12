Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (10.12.2023) warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Pflastersteine in zwei Wohnungen in der Schwibbogengasse und der Prinzstraße.

Augsburg (ots) - Gegen 20.30 Uhr warfen bislang Unbekannte einen Pflasterstein in eine Wohnung in der Schwibbogengasse. Dabei wurde eine Bewohnerin leicht verletzt.



Gegen 20.40 Uhr warfen bislang Unbekannte dann einen Pflasterstein in eine Wohnung in der Prinzstraße. Hier wurde niemand verletzt. Anwohner beobachteten hier drei Personen im Nahbereich.



Die drei Personen wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, 16-18 Jahre, dunkle Oberbekleidung mit Kapuzen, eine Person trug eine graue Jogginghose.



Aufgrund der Umstände ist ein Tatzusammenhang nach derzeitigen Erkenntnissen möglich.



Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.