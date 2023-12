Kriegshaber - Am gestrigen Mittwoch (27.12.2023) randalierte ein 17-Jähriger zunächst im Mittleren Weg und griff später Polizeibeamte an.

Augsburg (ots) - Vier Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.



Gegen 23.30 Uhr meldeten sich mehrere Passanten am Notruf. Der 17-Jährige hatte offenbar mehrfach auf geparkte Autos im Mittleren Weg und der Graf-Bothmer-Straße eingetreten. Beim Eintreffen der Streife trat der 17-Jährige immer noch gegen ein Auto. Als er von einer Polizeibeamtin angesprochen wurde, ging er auf die Beamtin los und schlug mehrfach in Richtung ihres Kopfes. Die Beamten fesselten den Mann, wobei er massiv Widerstand leistete und gezielt nach den Beamten trat. Der 17- Jährige beleidigte die Einsatzkräfte außerdem mehrfach.

Da sich der 17-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung gegen den 17-Jährigen. Personen, deren Auto ebenfalls durch den Vorfall beschädigt wurde, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-3610 zu melden.