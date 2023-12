Innenstadt - Am vergangenen Freitag (15.12.2023) bedrohten zwei bislang unbekannte Täter einen 15-Jährigen in der Langenmantelstraße und entwendeten diverse Gegenstände.

Augsburg (ots) - Gegen 17.00 Uhr wartete der 15-Jährige an der Straßenbahnhaltestelle am Plärrerparkplatz. Hierbei sprachen ihn die beiden bislang unbekannten Täter an. Sie bedrohten den 15-Jährigen und forderten die Herausgabe mehrerer Gegenstände. Diese Gegenstände nahmen die bislang Unbekannten im weiteren Verlauf an sich und flüchteten zu Fuß in Richtung Schwimmschulstraße. Ein Zeuge der die Situation beobachtet hatte und einschreiten wollte, wurde von einem der beiden Unbekannten bei der Flucht körperlich angegangen.



Die beiden bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:



Unbekannter 1:



Männlich, ca. 15-16 Jahre, 175cm, schwarze glatte Haare, schlanke Statur, graue Jogginghose, schwarzer Kapuzenpullover mit Seitentaschen, Reebook-Sportschuhe



Unbekannter 2:



Männlich, schwarze Sportschuhe, schwarzer Kapuzenpullover



Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.