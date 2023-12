Lechhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (13.12.2023) 09.00 Uhr bis Donnerstag (14.12.2023) 14.30 Uhr hat ein Unbekannter einen in der Meraner Straße geparktes Auto beschädigt.

Augsburg (ots) - Der unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Das Auto war auf einem Firmenparkplatz in der Meraner Straße (40er Hausnummernbereich) abgestellt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag.



Lechhausen - In der Zeit von Freitag (15.12.2023), 07.00 Uhr bis 11.00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Schillstraße (10er Hausnummernbereich) geparkten braunen VW Passat beschädigt. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich.



Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.