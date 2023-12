Stadtbergen - Am Sonntag (03.12.2023), zwischen 01.00 Uhr und 07.30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter den Garten eines Wohnanwesens in der Wellenburger Straße, drang dort in einen Werkstattschuppen ein und beschädigte darin einige Gegenstände.

Augsburg (ots) - Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 mit der Polizeiinspektion Pfersee in Verbindung zu setzen.