Kriegshaber - Am Donnerstag (21.12.2023), gegen 13.30 Uhr, setzten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Papiercontainer in der Familie-Einstein-Straße in Brand.

Augsburg (ots) - Die Feuerwehr konnte den Papiercontainer schnell ablöschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 350 Euro.



Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 mit der Polizeiinspektion Pfersee in Verbindung zu setzen.