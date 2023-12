Göggingen - Am vergangenen Freitag (08.12.2023) belästige ein bislang unbekannter Täter offenbar eine 16-Jährige in der Hessingstraße.

Augsburg (ots) - Gegen 07.00 Uhr stieg die 16-Jährige an der Haltestelle "Hessing Klinik" aus der Straßenbahn aus. Auf Höhe der Arkaden ging der bislang unbekannte Täter die 16-Jährige an, berührte sie mehrfach oberhalb der Kleidung und begann sich selbst auszuziehen. Die 16-Jährige konnte den Unbekannten im weiteren Verlauf wegschubsen und flüchtete.



Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, 27 Jahre, 175 cm, athletische Statur, südländisches Aussehen, hatte einen auffälligen dunklen Fleck an der rechten Hand, trug eine blaue Mütze, dunkle Kleidung, weiße Turnschuhe, ist offenbar Raucher



Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.